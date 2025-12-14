Çorum'da otomobil, 3 metrelik istinat duvarından okulun bahçesine düştü. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Ç. idaresindeki 41 AKA 306 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından okulun bahçesine düştü. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Ahmet T. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.