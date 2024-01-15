Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çorum'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında kira yardımını yüzde 50 artırarak 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, kentsel dönüşümü hızlandırma çalışmaları neticesinde verilen kira yardımı destek oranları arttırıldı.

Bakanlık yapılan açıklamada Çorum, Adıyaman, Ağrı, Sivas ve Erzincan gibi şehirlerde 2 bin TL olan kira yardımı yüzde 50’lik artış ile 3 bin TL’ye çıkarıldı.

İstanbul’da yaşayanlara yapılan 3 bin 500 TL’lik kira yardımı yüzde 57’lik artış ile 5 bin 500 TL’ye; Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da 3 bin TL olan kira yardımı yüzde 50’lik artış ile 4 bin 500 TL’ye; Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli ve Erzurum gibi büyükşehirlerde de 2 bin 500 TL olan kira yardımı yüzde 50’lik artış ile 4 bin 750 TL’ye çıkarıldı.

Kira yardımı desteği ev sahipleri için aylık olarak yapılırken, kiracılar ve sınırlı ayni hak sahipleri için ise defaten yapılacak.

İstanbul’da yaşayan kiracılara 11 bin TL, Ankara, Antalya gibi şehirlerde yaşayan kiracılara 9 bin TL; Adana, Aydın gibi şehirlerde yaşayan kiracılara 7 bin 500 TL ve Erzincan, Sivas gibi şehirlerde yaşayan kiracılara da 6 bin TL tutarında ödeme yapılacak.