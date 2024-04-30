Çorum Belediyesi'nin bazı icracı müdürlüklerinde ve birimlerinde amir, amir yardımcısı, şoför, beden işçisi ve teknik elemanların yerleri değişti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yeniden göreve gelmesinin ardından başkan yardımcıları ve görev dağılımları belli oldu.

Son olarak birim müdürlerinde yapılan değişimin ardından şimdi de bazı icracı birim müdürlükleri ile diğer bazı birimlerde amir ve amir yardımcısı, şoför, beden işçisi ve teknik eleman konumundaki isimlerin yerlerinin değiştirildiği öğrenildi.