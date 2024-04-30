AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, Polis Eğitim ve Kongre Merkezi (PEKOM) inşaatının başladığını açıkladı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay konuyla ilgili yaptığı açıklamada Samsun yolu üzerinde yapılan POKEM hakkında bilgiler verdi.

Samsun yolu 7. kilometrede yaklaşık 70 bin metrekare alan üzerine inşa edilen merkezin ihalesinin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 10 Mart 2024 tarihinde 206 milyon lira bedelle yapıldığını kaydeden Murat Günay, “İhaleyi alan firmaya 4 Nisan günü yer teslimi yapıldı. Şirkette vakit geçirmeden inşaatın temel kazısına başladı. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya AK Parti Milletvekillerimiz Yusuf Ahlatçı ve Oğuzhan Kaya ile emeği geçen herkese Çorum halkı adına teşekkür ediyorum. Allah bir an önce ve güzel bir şekilde tamamlanıp Çorum halkımızın hizmetine sunmayı nasip eder inşallah” dedi.

Günay, POKEM’in herhangi bir beklenmeyen hal görülmediği takdirde 2027 yılına kadar tamamlanıp hizmete açılacağını belirtti.