Kooperatif ve Oda Başkanı Erdoğan Çerikçi’ye ziyarette Kooperatif Müdürü Cemil Eker, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Murat İlter, Halil Yılmaz, Ekrem Toydemir ile birlikte Çorum Yorgancılar, Çeyizlik Eşya Perde İmal ve Satıcıları Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Ümmü Gülsüm Helvacı ve Nejla Demirel eşlik etti.

Başkan Aşgın’ı tebrik eden Çerikci, sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Aşgın’ın ilk döneminde yaptığı projelerden memnun olduklarını belirten Çerikci, kalfalık döneminde daha iyi projelere imza atacaklarına inandığını söyledi.

Çerikci, ziyarette Çorum esnafının taleplerini dile getirerek yapacakları projeler için destek istedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşgın yeni dönemin eski dönem gibi olmayacağını, Çorum için daha çok projelere imza atacaklarını dile getirdi.

Esnafın, şehrin, ekonomik ve kültürel yapısındaki önemini iyi bildiklerini ifade eden Aşgın, yeni dönemde de şehrin kalkınması ve gelişmesi için esnaflarla iş birliği içinde olacaklarını vurgulayarak bundan sonrada Çorum esnafına destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Heyet daha sonra yeni dönemde Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Fatih Özüyağlı’yı da makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.