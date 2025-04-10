Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Sakaryaspor maçının ardından, "Kalan maçlarda çok sürpriz olmazsa biz elimizden geldiğince, bu zor şartlar altında play-off mücadelesini sürdürmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig 33. haftasında Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadelede Boluspor, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmanın Çorum'da oynanmasının kendilerini ulaşım açısından zorladığını ifade eden Koşukavak, play-off mücadelesi vermek için tüm zorluklara rağmen yollarına devam edeceklerini kaydetti.



"Maçların zorluk dereceleri artıyor"

3 hafta sonra zor bir maçtan galibiyetle ayrıldıklarını vurgulayan Koşukavak, "3 haftadır kazanamıyorduk. Bizim için iç saha gözüken ama deplasman olan maç. '42 puanlı aşağıdan kurtarmaya, acaba Bolu'yu yenip puanımı 45 puan yaparak üst sıralara oynar mıyım?' düşüncesindeki bir Sakaryaspor ile oynadık. Daha önce de dediğim gibi ligin boyu kısa. Maçların zorluk dereceleri artıyor. İlk yarı, oyunun başında oyunu çok iyi kontrol ettik. 2-0 da öne geçtik. Tabii futbolda 2-0'lı skor çok güvenli bir skor değil. Rakibin bir beklentisi olmuştu. Soyunma odasında planın nasıl işleyeceğine dair bazı değişiklikler yaptık. Ancak ikinci yarının başında bunu çok iyi anlatamadık. Çok fazlasıyla kendi sahamızda aşağıda kaldık. Rakibi 15-20 dakika çok fazla hücum ettirdik. Bizim için problemli dakikalardı. Rakip orada golü bulup 2-1 olunca, iştahlanıp oyuna ortak olma içgüdüsüyle oynamaya başladı. Tekrar takımı biraz daha öne taşımaya çalışsak da 3 haftadır kazanamayan bir takım, psikolojik olarak biraz geriye yaslanıyor. Bir de bunun sebeplerinden bir tanesi, Urfa deplasmanından tam uçak rötarıyla beraber 19 saatte geldik. Bolu'dan buraya yaklaşık 6 saat sürdü. Şimdi 6 saat daha gideceğiz. 2 gün sonra bir daha Ankara'ya gideceğiz. Oyuncular da çok yıprandı. Kazanamamanın getirdiği etkiyle beraber biraz kendi alanımızda savunma yapınca rakip oyuna ortak oldu. Sonra biraz önde kalmaya, topu tutmaya başladık. Oyuncu değişiklikleriyle beraber oyunu tekrar kontrol etmeye başladık. Son bölümde de geçiş hücumundan 3'üncü golü atıp maçı kazandık" ifadelerini kullandı.



"Oyuncularımla elimizde ne kadar gücümüz varsa sahaya getireceğiz"

Sakaryaspor'u tebrik eden Koşukavak, "Şu anda puanımızı 48 yaptık. Ligde puanı 48 olan takım sayısı 7 oldu. Büyük ihtimal 7. takım aranıyor. Kalan maçlarda çok sürpriz olmazsa biz elimizden geldiğince, bu zor şartlar altında play-off mücadelesini sürdürmek istiyoruz. Oyuncularımla elimizde ne kadar gücümüz varsa sahaya getireceğiz. İnşallah, Allah muvaffak eder, başarırız. Sakaryaspor'a da başarılar diliyorum" diye konuştu.