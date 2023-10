Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İsrail’in Gazze'de hastane ve sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları protesto edildi.

Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen üyeleri hastane bahçesinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatci, Gazze’de bebekler, çocuklar, kadınlar, sivillerin katledildiğini dile getirerek;

"İnsan sağlığına hizmet eden kurumlara, hastanelere saldırı yapılması insanlık dışıdır, insanlık suçudur. Savaşlar dahil her dönemde hastaneler, saldırılmayan, en korunaklı alanlar olarak kabul görmüştür. Ancak bugün, katil İsrail, hastaneleri gözünü kırpmadan vurmaktadır Katil İsrail'in hastaneye yaptığı hava saldırısında bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları hayatını kaybetmiştir. Bu saldırı, insanlık adına utanç vericidir. İnsanı yaşatmak için çaba gösteren sağlık çalışanının canına kast etmek insanlığı öldürmektir, vicdanlara savaş açmaktır. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalması kabul edilemez." dedi

Gazze'de hastanelerin hizmet dışı kaldığını ve sağlık merkezlerinin elektrik kesintisi, yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremediğini aktaran Saatci; "Tibbi destek ve ilaç yardımları engellendiği için ulaşamıyor, insanlığın ve merhametin önü kesilmiştir, yolu bağlanmıştır! Gazze'de çocuklar ilaç ve elektrik olmadığı için ölüyor. Yoğun bakımlarda bebekler can veriyor. Yaralılara bakım yapılamıyor. Gazze'nin bekleyecek durumu kalmadı. Gazze'de tıbbi cihazlar kullanılamıyor, çünkü enerji yok!

Gazze'de ameliyatlar yapılamıyor, çünkü malzeme yok. Hasta ve masum insanların çaresizliğine kayıtsız kalamayan, mazlum coğrafyalara her zaman

elini uzatan alicenap devletimiz bu vicdani görevi de üstlenmiştir. Yüce devletimiz, Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde, cesaret timsali hekimlerimiz ile birlikte acil olarak ihtiyaç duyulan ekipmanları, cihazları, malzemeleri Gazze sınırına ulaştırılmıştır. Sadece milletimize değil insanlığa umut olan sağlık çalışanlarımız şimdi de mazlum Filistin halkının yaralarını sarmak için Gazze'dedir. Duamız; yaraların sarılması, zulmün son bulması ve sağlık çalışanlarımızın sağ salim dönmesi

içindir. Tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar bir an önce Gazze'de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek vermelidir.

İsrail makamları, insanlığa karşı işlenen suçlara, savaş ve saldırı suçlarına bakan Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmalıdır.

İsrail-Filistin arasındaki kördüğümün açılması için reçete bellidir. Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları dahilinde coğrafi bütünlüğü sağlanmış bağımsız ve egemen Filistin devletinin tanınması şarttır." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, Halk Sağlığı Hizmetleri Müdürü Dr. Ahmet Barış, sağlık çalışanları, sendika üyeleri ve vatandaşlar destek verdi.