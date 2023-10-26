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Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Lig 14.Grup’ta mücadele eden Çorum Voleybol Spor Kulübü Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ihraç edildi.

Sezonun ilk maçına oyuncu yetersizliği nedeniyle çıkamayan Çorum Voleybol Spor Kulübü ikinci haftayı da BAY geçmişti.

Bu hafta oynanması planlanan üçüncü hafta maçına da federasyona başvurarak çıkmayacağını beyan eden Çorum Voleybol Spor Kulübü, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından dün itibariyle lki maç üst üste maça çıkmaması nedeniyle ligden ihraç edildi.