FATİH BATTAR

4 yılda Hitit Üniversitesi olarak Çorum’da sessiz devrim yaptıklarını anlatan Rektör Öztürk; “Bölgenin değil Türkiye’nin en önemli arteri olarak önümüzdeki 10-20 yıl içinde açık ara imalatta öne çıkacak bir şehir olacak Çorum’da Hitit Üniversitesi olarak makine ve imalatta ihtisaslaşarak bu alanda sessiz bir devrim yaptık.” dedi

Göreve geldiği günden bu yana yaptıkları en önemli projenin makine sanayinde ihtisaslaşmak olduğunu aktaran Öztürk, bu kadar sanayisi güçlü olan bir yerde üniversitenin de makine-sanayi sektörüne katkı sağlaması için çeşitli projeler geliştirdiklerini, Çorum, Türkiye hatta yurt dışından çeşitli firmalarla işbirliği yaparak ihracat yapan firmalara katkı sunduklarını kaydetti.

Hitit Üniverstesi’nin genç bir üniversite olmasına rağmen özellikle sanayi kuruluşlarıyla iş birliği alanında dikkat çeken adımlar atarak bölge ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Öztürk; “Hitit Üniversitesi, YÖK tarafından yürütülen Yükseköğretim Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ne dahil olan 15 üniversite arasında yer alarak Türkiye’de ‘Makine ve İmalat Teknolojileri’ alanında ihtisaslaşan tek üniversite olma özelliğini taşıyor. Hitit Üniversitesi’nin ihtisaslaşma ana hedefi öncelikli olarak Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini içine alan TR83 Bölgesinde “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanı ile ilişkili katma değeri yüksek stratejik ürün miktarının artırılmasına katkı sağlamaktır. Hitit Üniversitesi’nin Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşması sürecinde kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin etkin şekilde hayata geçirilerek bölgesel potansiyelin geliştirilmesi hususunda; Orta-yüksek ve yüksek teknolojiye geçiş ve inovasyon, İletişim teknolojileri ve dijital dönüşüm, Girişimcilik, Finansal ve insan kaynaklarının etkin kullanımı olmak üzere dört alt bileşende faaliyetlerin eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.” şeklinde konuştu