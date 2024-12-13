İzmir Uluslararası İnovasyon, Bilim, Enerji, Mühendislik Fuarı (İzmir IISEEF), dünya genelinden birçok genç bilim insanını İzmir'de bir araya getirdi.

29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda 10 ülkeden 53 proje finalde yarıştı.

Prestjli etkinlikte Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.

Çorum BİLSEM Biyoloji alanında jüri üyelerince yapılan değerlendirme sonucunda uluslararası alanda 1.’lik elde ederek altın madalya kazandı.

Ayrıca Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Zeynep Fidan ve İrem Sultan Şahin “Görme Engelli Bireylerimiz İçin Konuşan Model Organizma” projeleri ile Londra’da gerçekleştirilecek LIYSF 2025’e davet edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, fuarda öğrencilerin yeteneklerini uluslararası platformlarda sergileme fırsatı bulmalarının yanı sıra, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında adını duyurmasına katkı sağladığını belirtti.

Danışman öğretmen Mehmet Fidan ve öğrencileri tebrik eden Cemil Çağlar, bu tür etkinliklerin öğrencilerin araştırma yapma, problem çözme ve yenilikçi düşünme yeteneklerini geliştirmede önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.