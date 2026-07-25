Çorum'da bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali'nde sahne alan pop müzik sanatçısı Soner Sarıkabadayı şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali'nin dördüncü gününde gerçekleştirilen konserde Soner Sarıkabadayı sahne aldı.

Barış Kadeş Meydanı'ndaki konser alanını saatler öncesinden binlerce vatandaş, ünlü sanatçının sahneye çıkmasıyla birlikte büyük bir coşku yaşadı. Vatandaşlar konser boyunca Sarıkabadayı'nın söylediği şarkılara eşlik etti.

Konserde Soner Sarıkabadayı'ya teşekkür eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Muhteşem bir tablo. Tam istediğimiz bir tablo. Gençlerin bir arada olduğu, el ele, gönül gönüle, muhabbet ikliminde, sevgi ikliminde oluşturduğu, Kadeş Barış Meydanını doldurduğu, esintili bir yaz akşamında harikayız. Size de bu yakışır" dedi.