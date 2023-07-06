Çorum Müzesi başkanlığında Hitit Üniversitesi danışmanlığında, İskilip Belediyesi’nin destekleriyle yürütülen çalışma çerçevesinde temizlik ve 4 ayrı noktada sondaj çalışması yapılacak. Sondaj çalışmaları sonunda tarihi bulgulara rastlanırsa kurtarma kazısı bilimsel kazıya dönüştürülecek.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, geçtiğimiz yıllarda İskilip Kalesi içerisinde bulunan evlerin yıkılarak surların yapımıyla ilgili bir projenin başlatıldığını hatırlatarak, “Şu anda surların yapımı ile ilgili proje henüz tamamlanmadı. Kamuoyundan kaleye bayrak dikilmesi için belediyemizden talebi olmuştu. Biz de bayrak dikimi için ufak bir kazı çalışması başlattığımızda burada tarihi bir dokuya rastladık. Yapılan incelemelerde dokunun sarnıç olduğunu gördük. Müzemize bilgi vermemizin ardından yetkililer gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucu buranın altında arkeolojik bir kalıntı bulunabileceği ifade edildi. Biz de belediye olarak taşın altına elimizi koyacağımızı belirterek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Hitit Üniversitesiyle protokol imzaladık” dedi.

“İskilip’in tarihi ve kültürel dokusunu daha fazla ortaya çıkarabilecek, İskilip’in turizm potansiyelini bir adım daha öne çıkarabilecek bir şeyler bulunursa ilçenin geleceği ve turizmi açısından güzel olacak” diyen Başkan Ali Sülük, “Bunun sadece kaleyle bağlı kalmayıp Ulu Cami’nin yanındaki daha önceden kazılan bölgede de çalışma yapılmasını istiyorum. İskilip’in potansiyelini biliyoruz. Turizme yönelik güzel çalışmalar olacak. Bugüne kadar bundan sonra da ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu kazının ilçemiz ve ülkemiz turizmi açısından güzel şeylere vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ise, tarihi dokusunun dışında kültürünü koruyan, yansıtan, sivil mimari örnekleriyle, sokaklarıyla, geleneksel el sanatlarıyla öne çıkan İskilip’in tarihi yapısına bir yenisini daha ekleyeceklerini söyledi.

İskilip Kalesi'nin Helenistik dönemden bugüne kadar yerleşim ve dönem dönem bakım-onarım görmüş bir kale olduğunu dile getiren Bektaş, “Kalemiz ilçenin en kıymetli eseri. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İskilip Belediyesi’yle yaptığımız projede üniversitemizin verdiği desteklerde önemli. Bir kültür varlığına kazı çalışmalarında başlandı. Bazen kale içi çalışmalarda çok erken konuşmak istemiyorum ama değerli yerleşim izlerine rastlayabiliyoruz. Yapacağımız sondaj çalışmalarında kültür varlığına rastlarsak şu anki projeyi farklı bir boyuta taşıyacak. Temizlik çalışması zamanla kale içerisindeki birtakım mekanların açığa çıkarılması sürecine dönüşecek. Bu bulgulara rastlarsak bakanlığımızdan izin alarak kurtarma kazımızı bilimsel bir kazıya dönüştüreceğiz” diye konuştu.

İskilip'in turizm açısından da çok önemli bir ilçe olduğunun altını çizen Bektaş, “İskilip kendi kültürel dokusunu koruyan ilçe. Bu değerleri bir taraftan açığa çıkartıyorsa bir taratanda turizm için temel hale getirip onu kullandırmalıyız. Belediyemizin yaptığı restore çalışmaları bunlarıda önemsiyoruz. Burada ne kadar çok gezi noktası oluşturabilirsek bu hem Çorum’un hem İskilip’in turizmine katkısı olacak. Güzel haberler bekliyoruz. Süreci hep birlikte takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kazı başkanlığını Çorum Müze Müdürü Metin Çakar’ın yapacağı kurtarma kazısına Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Oktay Gündoğdu, Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Görür, Sanat Tarihçi-Restoratör Esra Gündoğdu bilimsel destek verecek.