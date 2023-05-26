MURAT ÇETİN

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için üretilen şarj üniteleri Çorum'da da kurulmaya başlandı.

TOGG için özel üretilen şarj istasyonlarının ilki Ticaret ve Sanayi Odası Otoparkı'na kuruldu. TOGG kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye’de, Trugo’ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj ünitesi Çorum'un çeşitli yerlerine yerleştirilecek. Şarj üniteleri için trafo istasyonu kurulurken montaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlanarak son şeklini aldı.

Dünyanın elektrikli otomobil devi Tesla’nın ardından Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak.