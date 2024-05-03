Çorum’da dün elektrik akımına kapılan 27 yaşındaki Kasım Kabakcı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Buget köyü yakınlarında hatlara bakım yapmak için elektrik direğine çıkan Kasım Kabakcı akıma kapılarak yaklaşık 6 metre yükseklikten düşüp ağır yaralanmıştı.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kabakcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Mecitözü'ne bağlı Sarıhasan köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.