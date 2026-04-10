Çorum’da 2 bin 867 konut için 23 bin kişi başvuru yaparken, çekilişin yapıldığı Atatürk Spor Salonu’nda binlerce kişi heyecanla kura çekimini takip etti.

Noter huzurunda çekilen kurada sonuçların açıklanmasıyla birlikte salonda sevinçli anlar yaşandı.

Kura çekimine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kura çekiminde asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler belli oldu.

Vatandaşlar sonuçları TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ya da e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak öğrenebilecek.

Proje kapsamında Çorum merkeze 1200, Alaca 300, Bayat 200, İskilip 300, Kargı Hacıhamza 63, Laçin 26, Mecitözü 28, Osmancık 300, Sungurlu 400 ve Uğurludağ’a 50 konut inşa edilecek.

KURADA ÇIKMAYANLAR 5 GÜN SONRA BAŞVURU PARALARINI ALABİLECEK

Kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın Şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecek.

TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

Resmi olarak belirlenen ilk teslimat tarihi ise Mart 2027 olarak duyuruldu.