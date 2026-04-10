Çorum’da vatandaşların uzun süredir beklediği İlk Arsam ve İlk İşyerim projesi süreciyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

MİLLETVEKİLİ AHLATCI BAKAN KURUM'A İLETTİ

Gazetemizin dün sürmanşetten gündeme taşıdığı konuyu AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı Bakan Kurum’a iletti. Kurum ise beklenen açıklamayı yaparak, tapuların ay içinde verileceğini açıkladı.

İŞYERLERİNİN İHALESİ 22 MAYIS’TA

Bakan Kurum, Çorum’daki kura töreninde yaptığı açıklamada, “İlk Evim Arsam” projesi kapsamında tapu devirlerinin önümüzdeki 2 ay içinde tamamlanacağını duyurdu. Ayrıca “İlk İşyerim” projesi kapsamında Üyük Mahallesi ve Şekerbey Mahallesi’nde yapılacak 225 iş yerinin ihalesinin 22 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

Böylece, uzun süredir parsel kuraları ve iş yeri süreciyle ilgili belirsizlik yaşayan vatandaşlar için somut bir takvim ortaya konmuş oldu.