Çorum'un Osmancık ilçesinde uçuruma yuvarlanarak ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Karalargüney köyünde ikamet eden İ.A. (59), yaylada hayvan otlattığı sırada yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı.
Yakınları uzun süre haber alamadıkları İ.A'yı uçurumun dibinde hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.A, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
İ.A'nın tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.
Editör: Anadolu Ajansı