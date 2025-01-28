Çorum'daki yaban hayatı, ormanlık alanlara kurulan foto kapanlara yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü'nce, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için kentteki ormanlık alanlara foto kapanlar yerleştirildi.

Sistem sayesinde, bugüne kadar çok sayıda geyik, karaca, kurt ve ayının yanı sıra vaşak da görüntülendi.

Ormanlık alanlara kurulan foto kapanlarla hem yaban hayatındaki artış ve azalışlar kayıt altına alınırken, hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Vali Ali Çalgan yaban hayatının ekosistemin dengesi için kritik bir rol oynadığını belirterek, “Yaban hayatını koruma çabaları, biyolojik çeşitliliğin devamlılığını sağlamak, gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak ve insan sağlığını korumak için gereklidir. Yaban hayatının korunması, sadece belirli hayvan türlerinin yok olmasını engellemekle sınırlı değildir. Aynı zamanda, tüm ekosistemin sağlığını korumak anlamına gelir. Sağlıklı bir ekosistem, temiz su, verimli topraklar ve iklim dengesinin korunması gibi sayısız fayda sağlar. Doğanın zenginliğini ve çeşitliliğini korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu çabalar, sadece yaban hayatını değil, aynı zamanda kendi geleceğimizi de korumamızı sağlar” dedi.