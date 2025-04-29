Çorum Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesince 2025 yılı vekaletle kurban bağış standı açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü "2025 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı" kapsamında Çorum Müftülüğünce hazırlanan kurban bağış standı, Çorum Saat Kulesi yanında İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın katılımıyla faaliyete başladı.

YURT İÇİN 13 BİN 500, YURT DIŞI 5 BİN 450 LİRA

Geçtiğimiz yıl Çorum’da 3 bin 254 vekaletle kurban bağışı yapıldığını belirten Müftü Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV’nin 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 13 bin 500 TL, yurt dışında ise 5 bin 450 TL olarak belirlediklerini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı olarak Türkiye’de bin 3 şubede, yurt dışında da 149 ülkede faaliyet gösterdiklerini aktaran Yıldırım, insanlar arasında iyilik köprüsü vazifesi gördüklerini söyledi.

Vakıf olarak vekaletle kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlara aracı olduklarını kaydeden Müftü Yıldırım; “Her sene olduğu gibi bu senede de vekaletle kurban bağışlarını kabul ediyoruz ve bu kapsamda Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda bugün itibariyle standımızı açtık. Vekaletle kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımızı standımıza bekliyoruz” dedi

2024 yılında 78 ülkede vekaletle kurban kesimi yaptıklarını dile getiren Yıldırım, yurt içinde ve yurt dışında toplam 757 bin kadar hisseyi Müslümanlara ulaştırdıklarını söyledi.

FİLİSTİN İÇİN KURBAN BAĞIŞI BEDELİ 11 BİN LİRA

Filistin için de ayrıca bir kurban bağışı topladıklarını belirten Yıldırım; “Filistin için kurmuş olduğumuz lokasyonlar vasıtasıyla hizmet üretiyoruz. Geçtiğimiz yıl Filistin’de 1 milyon 50 bin kişiye kurban paylarımızı ulaştırdık. Bu yıl da sınırlı sayıda Filistin için kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız 11 bin lira karşılığında kurbanlarını vekalet edebileceklerdir.” ifadelerini kullandı

ONLİNE BAĞIŞ DA YAPILABİLİYOR

Müftü Yıldırım, vatandaşların, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla TDV kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden de bağış yapabileceklerini belirtti.