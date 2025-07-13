Türkiye'nin önemli sulak alanlarından ve sayılı kuş cennetleri arasında gösterilen Çorum'daki Gölünyazı, tamamen kurudu. Geriye sazlıkların kaldığı kuş cenneti havadan görüntülendi.

Çorum'da mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar ve artan sıcaklık, sebebiyle barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor. Bir zamanlar Türkiye'nin en önemli kuş cennetleri arasında gösterilen Çorum'daki Gölünyazı ise tamamen kurudu. Geçen yıldan itibaren içerisindeki gölet kurumaya başlayan Gölünyazı'da geriye sadece sazlıklar kaldı. Dronla çekilen görüntüler kuş cennetinde yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi.



"Birçok kuş ve hayvana ev sahipliği yapan bir doğa harikasıydı"

Çorum'da yaşayan Eren Atalay, "Bugün Gölünyazı Milli Parkı'ndayız. Burası geçmişte sularla kaplı, birçok kuş ve hayvana ev sahipliği yapan bir doğa harikasıydı. Ancak zamanla gölün kuruması ve suların çekilmesiyle birlikte, alanın büyük bölümü sazlıklarla kaplandı. Özellikle bu yıl yağışların az olması, bu değişimi daha da belirgin hale getirdi. Bugün geldiğimiz noktada, gölün bulunduğu alanın büyük ölçüde kuruyarak sazlığa dönüştüğünü üzülerek gözlemliyoruz. Temennimiz, önümüzdeki dönemde yağışların artması ve bölgenin yeniden eski doğal güzelliğine kavuşmasıdır" dedi.