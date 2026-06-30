Çorum'da mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıları yükselişe geçiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte Perşembe günü termometreler 35 dereyi görecek.
Yarın 31 derece olan Çorum'daki sıcaklık Perşembe günü tavan yapacak.
Uzmanlar, yüksek sıcaklık nedeniyle özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkaracakları uyarırken, hava sıcaklığı Pazar günü normale dönecek.
PAZAR SAĞANAK BEKLENİYOR
Pazar günü hava sıcaklığının 27 dereceye kadar düşeceği ifade edilirken, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Muhabir: Fatih Battar