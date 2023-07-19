İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 2023 yılı 3. Olağan toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda; Çorum’un işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını tespit edilmesi, mesleki ve teknik eğitim okulları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim politikaları konuları görüşüldü.

Ayrıca toplantıda; Finansmanı engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden karşılanmak üzere iki eski hükümlü vatandaşın kendi işini kurma projeleri için 179.180,00 TL. ödenek tahsis edilmesi. Bir engelli vatandaşın kendi işini kurma projesi için 140.000,00 TL. ödenek tahsis edilmesi. Sungurlu ilçesinde bulunan Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Kimya Teknolojisi alanının açılması ve Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu 11. Sınıf öğrencilerinin de 2023-2024 eğitim-öğretim yılında işletmelerde staj görmeleri karara bağlandı.

İstihdam ve mesleki eğitim konularında yapılacak çalışmalar hakkında kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.