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Çorum’dan 2 ay önce Şırnak’a öğretmen kızını ziyarete gelen Osman Kabalak (53) aniden rahatsızlanarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gastroenteroloji uzmanı tarafından yapılan tetkik ve çekilen MR ve endoskopinin ardından kolon kanseri olduğu anlaşıldı.

Şırnak'ta ameliyat olan Kabalak, sağlığına kavuşurken, 3 gün sonra taburcu edilmeyi bekliyor.

Çorum’dan Şırnak’a kızını ziyarete gelen 53 yaşındaki Osman Kabalak, ilk başlarda Şırnak’ta ameliyat olmakta tereddüt yaşadı.

Ancak, Genel Cerrahi Uzmanı Opr.Dr. Emre Teke ve Opr. Dr. Değercan Yeşilyurt tarafından ameliyatın burada yapılabileceği ve herhangi bir riskinin olmadığı aktarıldı. Şırnak’ta ameliyat olmaya karar veren Kabalak, ameliyattan 3 gün sonra taburcu edilecek.

Rektum kanseri (Kolon Kanseri) daha fazla uzmanlık gerektirdiğini ve ameliyat ile tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirten Opr. Dr. Emre Teke, “Hastamıza rektum kanseri nedeniyle ameliyat yaptık. Rektum kanseri ameliyatla tedavi edilen bir hastalık. Bu ameliyatlar kapalı veya açık yapılabiliyor. Kapalı çok sık yapılmıyor. Laparoskopi cerrahi çünkü. Daha fazla uzmanlık gerektiren bir cerrahi alanı. Bu cerrahi yöntemle ilk defa biz yaptık. Laparoskopi low anterior rezeksiyon geçen işlemi yaptık hastamıza. Hastamız Çorum’dan geldi. Açık ameliyata karşı çok fazla ön yargısı vardı. Özellikle kapalı ameliyat yapmak için başvurdu bize. Bu ameliyatla da hastamızın bağırsağın en son rektumu çıkardık, daha sonra diğer kısım ile birleştirdik” dedi.



“Laparoskop cerrahi büyük deneyim gerektiriyor”

Laparoskop cerrahinin büyük deneyim gerektirdiğini ifade eden Opr. Dr. Teke, “En kısa zamanda da hastamızı taburcu edeceğiz. 2 -3 günlük bir sürede. Açık ameliyatta uzun süreler alıyor, çok fazla ileri enfeksiyonlar oluyor. O yüzden çok fazla tercih etmiyoruz artık. Ama laparoskop cerrahi büyük deneyim gerektirdiği için de çok sık yapılmıyordu. Bunu Şırnak’ta yaptığımız için çok mutluyuz hastamızda mutlu, inşallah hastamız daha da iyi olacak. Hastanın tanısını Şırnak Devlet Hastanesinde Gastroenteroloji uzmanımız Enes hocamız koydu. Daha sonra hastayı bize yönlendirdi. Kapalı ameliyat olması için. Çünkü kapalı ameliyat çok yapılmıyor. Ciddi bir tecrübe gerektiriyor. O yüzden hastayı ilk bize yönlendirdiler. Bizde burada 2 saat gibi bir sürede yaptık. Bölgede de bu ameliyatların yapılması bölge içinde iyi. Etrafta da çok yapan yok. Bu yüzden çok mutluyuz” diye konuştu.



“Erken tanı hayat kurtarır”

Özellikle 50 yaş üstü hastaların mutlaka her 5 yılda bir mutlaka kolon kanseri testi yaptırmaları gerektiğini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Teke, “Erken tanı hayat kurtardı. Özellikle bu kolon kanseri tarama programında da var ülkemizde. Rutin olarak, özellikle 50 yaş üzerini dahil etti Sağlık Bakanlığı. Yani herkesin bir 5 yılda bir klonoskopi yapılmasını öneriyorum. Özellikle 50 yaş üstü hastalarda bunu daha çok öneriyorum. Erken teşhis hayat kurtarır. Tarama programları Şırnak’ta da yapılıyor. Özellikle aile hekimleri, gaitadan gizli kan bakıyorlar. Gaitada gizli kan pozitif olduğu zaman özellikle, kanser için siz yatkınsınız. Kanser olma ihtimaliniz var demektir. O yüzden kolonoskopi yaptırmaları gerekiyor. Tarama programı ile. Bizde rutin olarak yapıyoruz. Hem burada, hem Gastroenteroloji hem Genel Cerrah olarak bu işlemleri yapıyoruz. Eğer bir kanseri teşhis ettiğimiz zamanda bu ameliyatları yapabiliyoruz hastanemiz bünyesinde" şeklinde konuştu.



"Kızımı ziyarete geldim kanser olduğumu öğrendim"

Şırnak’ta öğretmen olarak görev yapan kızını ziyaret etmek için gelen, Orhan Kabalak, “Şırnak’a kızımın yanına geldim. Rahatsızlandım. Rahatsızlandıktan sonra, Enes hoca ile tanıştım. Cenab-ı Allah beni onunla karşılaştırdı. Onunla karşılaştıktan sonra MR ve endoskopi yaptılar. Ondan sonra da hastalığımın olduğunu söylediler. Enes hocamız da Emre hocamıza yönlendirdi. Emre hocamızdan da Allah razı olsun kısa bir zamanda hemen ameliyatı yaptı. Şuanda çok çok iyiyim. Daha önce herhangi bir rahatsızlığım yoktu. 2 ay gibi bir süre içerisinde hastalığım fark edildi. Tuvalete gittiğim zaman kan geliyordu. Önce ishal gibi geliyordu, sonra kan olduğunu öğrendim. Sonra buraya geldik. Şimdi çok daha iyiyim” dedi. (İHA)