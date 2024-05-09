Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Sağlık Hizmetleri değerlendirme ve koordinasyon toplantısında hastanelerdeki randevu sistemine ilişkin Pazartesi günü yeni bir dönemin başlayacağını duyurarak detayları paylaştı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

HASTANE RANDEVU SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

Pandemide randevu sistemini yaygın kullanmaya biz teşvik ettik. Tercih randevulu muayeneye kaldı. 23 milyon kişi aldığı randevulardan 3'te 1'ine gelmedi. Gelinmeyen randevu sayısı 81 milyon. Randevu kapasitenin yüzde 30'u kullanılamaz oldu.

Sağlık hizmeti almayı son derece kolaykaştıracak bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak isterim. Sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak birlikte altyapı kurduk. MHRS, telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazanmış, modifiye olmuş durumda.

UYGULAMA PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK

Sistem artık şöyle işleyecek; Ertesi gün randevusu olan her hastamız akşam saat 8'de randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun.

Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var. 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar onay işlemlerinden istisnadır. Onaylı randevu sistemi hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacak. Hasta gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece randevu sadakatsizliği sebebiyle şu an boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz.

Boş kalan her bir randevuya sistemden randevu alamayıp talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik talep bırakan hastalarda olacak. Onaylı Randevulu Dönem sayesinde öngörümüze göre birçok branşta hastamızın talebine 24 saat içinde cevap verebiliyor olacağız.

Bu yeni sistemden beklenen sonucu alacağımıza inanıyoruz. Taleplerin etkin şekilde karşılanabileceği şekilde karşılanabilmesi için ise Randevu Koordinasyon Merkezi'ni devreye alıyoruz. Bu merkezin faaliyetlerini şahsen takip edeceğim.."