Özel Elitpark Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Özel Elitpark Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümüne Doç. Dr. Özgür Koçak ve Opr. Dr. Dilek Yalçın Kalkan’ı kattı.

Uzun süre Özel Elitpark Hastanesi’nde görev yaptıktan sonra bir süre kendi muayenehanesinde hizmet veren Opr. Dr. Dilek Yalçın Kalkan, yeniden hastaneye döndü.

Sağlıkta ve hizmette en iyisi anlayışını benimseyen Özel Elitpark Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünü, kadrosuna Doç. Dr. Özgür Koçak’ı da katarak güçlendirdi.

DOÇ. DR. ÖZGÜR KOÇAK KİMDİR?

Çorum’da doğan ve bütün eğitim hayatını Ankara’da tamamlayan Koçak, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünden 2007 yılında mezun oldu.

Kısa bir süre pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde eğitimini tamamlayarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde uzman unvanı alan ve Bitlis Devlet Hastanesi’nde Devlet Hizmet Yükümlülüğü görevini tamamlayan Koçak, 2017 yılında Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı ve 2022 yılında doçent unvanını aldı.

Çorum’da çalıştığı sürede İl’de ilk defa kapalı rahim ameliyatı ve kapalı rahim sarkıklığı ameliyatlarını yapan ve birçok ameliyatta İl’de ilklere imza atan Doç. Dr. Özgür Koçak’ın özel ilgi alanları kapalı jinekolojik ameliyatlar ve riskli gebeliklerin cerrahi işlemleri olduğu belirtildi.

OPR. DR. DİLEK YALÇIN KALKAN KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dilek Yalçın Kalkan, Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamladı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl mecburi hizmetini yapan Kalkan, Ankara/Batıkent Medikal Park Hastanesi'nde 1 yıl çalıştıktan sonra memleketine döndü.

7 yıl Çorum Özel Elitpark Hastanesi'nde çalışan Kalkan, bir süre kendisine ait özel muayenehanesinde sağlık hizmeti verdikten sonra tekrar Özel Elitpark Hastanesinde hizmete başladı.