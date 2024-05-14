Özel Elitpark Hastanesi doktor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Çorum halkına en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Özel Elitpark Hastanesi doktor kadrosunu tecrübeli Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ömer Karaduman ile daha da güçlendirdi.

ÖMER KARADUMAN KİMDİR?

26 Nisan 1983 Yozgat doğumlu olan Ömer Karaduman, ilkokulu Yozgat Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda okudu.

Ortaokul ve liseyi Yozgat Anadolu Lisesinde tamamlayan Karaduman, tıp fakültesi eğitimini 2002-2008 yıllarında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde aldı.

2008 Eylül’de tıpta uzmanlık sınavında Türkiye 92.si olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalına yerleşen Karaduman, 2014 Mart ayında kardiyoloji uzmanlığını tamamladı.

2014-2016 tarihleri arasında mecburi hizmetini Yozgat Sorgun Devlet Hastanesinde yapan Karaduman, 2016-2017 arasında Nevşehir Özel Versa ve Elazığ Özel Doğu Anadolu Hastanelerinde görev yaptı.

2017’de açıktan atamayla Sungurlu Devlet Hastanesine atanan Karaduman 2017-2024 tarihleri arasında Sungurlu Devlet Hastanesinde çalıştı.

Karaduman, 2024 Mayıs ayı itibariyle Çorum Özel Elitpark Hastanesinde hastalarına hizmet vermeye başladı.