Doğan Jeotermal Group Yönetim Kurulu Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Mehmet Ali Doğan, Samsun Havza’da 18 milyon dolarlık yatırımla inşa ettiği 500 yataklı bir termal otelin açılışını yapacak.

Bu otelde, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, kurtuluş savaşını başlatmak için çıktığı Samsun’dan Anadolu’ya geçişte (25 Mayıs 12 Haziran 1919 arasında) kaldığı ve bazı rahatsızlıkları için şifa aradığı Havza’daki kaplıca suyu kullanılacak. Büyük önderin kaldığı ve geçmişi 1891 yılına kadar uzanan Paşa Hamamı ise bağımsız bir proje olarak yerel girişimle ayrıca yenileniyor.

Mehmet Ali Doğan, “Siirt’te de bir termal tesis projemiz var, finansmanımız hazır ama arsa problemini çözmeye çalışıyoruz. O çözülebilirse o yatırımımıza da başlayacağız. Biz bütün kaynaklarımızı yatırıma dönüştürüyoruz. Paramızı mevduata değil işe yatırıyoruz faize de karşıyız” diyor.

Kendisine termal otel yatırımlarına nasıl başladığını ve marka olarak neden Hattuşa’yı tercih ettiklerini soruyorum.

Şöyle yanıtlıyor: “Çorumluyum bu nedenle de Hattuşa markamız olsun istedik. Biz ilk başlarda kumu müteahhitliği yapıyorduk, özellikle jeotermal projelere mühendislik hizmeti veriyorduk. O dönemde termal sağlık turizminin ne kadar önemli olduğunu ama ülkemizde bilimsel yürümediğini gördük. 2006’da radikal bir karar aldık ve kendimiz yatırımcı olma yoluna girdik. İlk yatırımımız da Balıkesir Edremit’te 3 bin 500 yataklı bir tesis oldu. Sonra da diğer yatırımlarımız geldi. Ankara Güdül, Hatay Erzin, Bolu Göynük, Tekirdağ Saray ve yakında açılacak Samsun Havza tesislerimiz zincire dahil oldu. Termal turizmi sağlık turizmi ile birleştirdik. Otellerimizin doluluk oranları yüzde 80’in üzerinde seyrediyor. Yatırım aşamasında bize devremülk alarak katılan üyelerimizin sayısı 85 bini geçti. Samsun Havza’daki yatırımımıza pandemiden önce başlamıştık, pandemide ara verildi, sonra tekrar hızlandık ve bu yıl içinde açacağız inşallah. 500 yataklı kapasiteli kadın ve erkeklere ayrı havuzları olan ayrıca açık havuzları bulunan en güzel termal tesislerden biri oluyor. Yaklaşık, 18 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz. Bu termal otelimizin suyu Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e de 1919’da şifa olmuş sudur. Şu anda termal otellerimizde çalışan sayımız 3 binin üzerinde ve bu istihdam 12 aylık sürekli istihdam çünkü biz yaz otelleri gibi değiliz, yıl boyu hizmet veriyoruz. Bizim yatırımlarımız karma modelle yapıldı hem otel hem de devre tatilcilerimiz var. Sağlık kulübü ve tıp merkezlerimiz sayesinde tatil ile sağlığı birleştirdik.”

Devremülk mevzuatı tamamlandı, yatırımlar arttı

Aynı zamanda, Devremülk ile Devre Tatil Yatırımcıları ve Pazarlamacıları Derneği (DDYPD) Başkanı da olan Mehmet Ali Doğan, devremülk tatilcilerden bahsedince bu konuda geçmişte çok yoğun olan tartışmaları hatırlatıyorum. Başkan Doğan bu konuda şu bilgileri aktarıyor: “Devremülk modeli bütün dünyada çok önemli ve yaygın bir ‘yatırım ve tatil’ modelidir. Ancak Türkiye’de geçmişte çok istismar edildi. Biz bu yatırımları yapmaya başladıktan bir süre sonra Sayın Hayati Yazıcı’nın yönlendirmesiyle bir sivil toplum örgütü turduk ve bu konuda ülkemizdeki mevzuat boşluklarını kapatacak kanuni düzenlemeler için birlikte çalıştık. Çok önemli değişiklikler yapıldı ve sektör mevzuat bakımından sıkı disiplin altına alındı. Sistem iyileşti ve mağdur olan sayısı hızla azaldı. Bunlarla hep birlikte mücadele ettik. Bundan sonra da mücadele edeceğiz. Mevzuat iyileşince büyük inşaat grupları da bu konuda çok başarılı yatırımlara imza attılar. Türkiye genelinde 200 bin civarı devre tatil üyesi var, dünya genelinde ise 90 ülkede 5 milyondan fazla devre tatilci var. Türkiye’de önümüzdeki dönemde bu konuda yatırımların arttığını göreceğiz.”

Ankara’da ‘ısı yalıtımlı boru’ üretip 25 ülkeye satıyoruz

Doğan Jeotermal Group aynı zamanda sanayici. Mehmet Ali Doğan, Ankara Polatlı OSB’deki Yalçın Boru fabrikasında 100 kişilik istihdamla üretim yaptıklarını ve geçen yıl 20 milyon dolarlık ciroya ulaştıklarını belirtiyor. Ülke genelinde İstanbul Havalimanı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dahil birçok nitelikli proje için ürettikleri ısı yalıtımlı boruların kullanıldığını söylüyor. 25 ülkeye ihraç edilen ısı yalıtımlı (termal) borular yurt dışında da çok sayıda nitelikli projede kullanılmış. Doğan bu konuda da yeni bir yatırımdan bahsediyor ve şöyle devam ediyor: “Polatlı fabrikamız gayet iyi gidiyor ve ihracat pazarlarında da güçlü. Ancak Avrupa Birliği (AB) bu konuda bazı yeni kararlar aldı ve Birlik içindeki üretimleri desteklemeye başladı. Bu nedenle de gümrüklerde bazı tarife dışı engeller çıkardılar. Biz de geçen yıl Romanya’da (Bükreş) benzer üretimler yapan bir fabrikayı satın aldık. Bizim için 10 milyon Euro’luk bir yatırım oldu. Şimdi orada kapasite artırıyoruz ve AB pazarı için bu fabrikamızla üretim yapacağız. Rusya Ukrayna savaşı yüzünden AB ülkeleri için enerji çok kritik bir başlık haline geldi. Bu nedenle büyük tesislerde ortaya çıkan ısının taşınması ve binalarda şehirlerde kullanımını teşvik ediyorlar. Bu da ısı yalıtımlı nitelikle boru pazarını büyütüyor. Biz muhtelif çaplarda ve kullanım alanlarına göre nitelikli borular üretiyoruz. Bükreş ürünlerimize de talep arttı. Bu fabrikamızda 80 kişi çalışıyor ama kapasite artacağı için yakında orada da çalışan sayımız 100’ü geçecek. (