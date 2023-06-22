Çorumlu girişimci Fisun Has, Maca bitkisi içerikli ve tamamen vegan ürünleriyle kozmetik sektörüne giriş yaptı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olan hemşehrimiz Fisun Has, kuzeni HAEM Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yiğit’le çıktığı yolda HAEM Kozmetik’i kurarak, kozmetiğe bakış açısını değiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Bir TV programında Maca bitkisini duyup araştırdığında, bitkinin saç ve cilt sağlığı üzerindeki etkilerini öğrenince dermokozmetik seri çıkarma fikrine sahip olduğunu belirten Fisun Has, hedeflerinin etiket okuyan ve Maca’nın mucizevi etkilerini deneyimlemek isteyen bilinçli tüketiciye ulaşmak olduğunu vurguladı.

Güney Amerika’da And Dağları’nda 4500-5000 metre yükseklikte yetişen adaptojenik, şifalı bir bitki olan Maca ile ilk çıkışını 8 adet ürünle yapan Has, yüz yıkama jeli, arındırıcı tonik, anti aging serum, yüz bakım yağı, 50 SPF yüz güneş kremi, leke karşıtı krem, dökülme karşıtı şampuan ve ferahlatıcı duş jelini piyasaya sürdü.

Maca extratı içeren bir dermokozmetik seri çıkaran Türkiye’de ve dünyada ilk marka olduklarını belirten Fisun Has, yeni ürünler için çalışmalarının sürdüğünü, HAEM Kozmetik olarak Fransa’ya da ürün sevkiyatı yaptıklarını ve ayrıca Amazon kanalı ile 12 Avrupa ülkesinde yer aldıklarını da kaydetti. (Haber Merkezi)