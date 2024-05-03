Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kuruyemiş imalatı yapan Adem Kaya, günlük 2 ton beyaz leblebi üreterek; Çorum, Ankara ve Kayseri gibi illere gönderiyor.

İHA'da yer alan habere göre, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından sağlanan 4 milyon 258 bin avro destekle 2018 yılında faaliyete geçen Sorgun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM)'nden aldığı destekle kuruyemiş imalatı ve bunu diğer illere pazarlayan Adem Kaya, İç Anadolu Bölgesi'nde yetişen nohutlar ile beyaz ve çıtır leblebi yaptıklarını söyleyerek, “Günlük çıtır ve beyaz leblebi olmak üzere 2 ton üretim yapıyorum. Ankara, Kayseri ve Çorum gibi çevre illere bunu gönderiyorum” dedi.

Yozgatlı kuruyemişcinin leblebinin başkenti Çorum'a leblebi göndermesi ise Çorumluları hayrete düşürdü.