FATİH AKBAŞ

Önceki dönem Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, teşekkür mesajı yayınladı.

Mesajında, 10 Ağustos 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevinde yaklaşık 5 yıl boyunca bu ülkeye hizmet etme şerefine nail olduğunu belirterek başlayan Muhsin Dere, “22 Haziran 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevimi noktaladım. Milletimizin emaneti olan bu makamlarda çalışırken, sizlerin bize duyduğu güven, samimiyet, vatan ve millet sevgisi asla aklımızdan çıkmadı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; hızla büyüyen, gelişen, kalkınan, huzurlu, istikrarlı, daha güçlü bir Türkiye için uygun görülen her alanda tüm gayretimle çalıştım. Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da büyük bir özveriyle çalışacağımı; güzel ülkemin asil insanlarının, kahraman ordumuzun ve çok değerli hemşehrilerimizin de her daim hizmetinde olduğumu bilmenizi isterim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma gösterdikleri teveccühleri, tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum. Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevim boyunca birlikte çalışmış olduğum Sayın Bakanlarımıza, Genelkurmay Başkanımıza, Kuvvet Komutanlarımıza, Bakan Yardımcısı arkadaşlarıma ve çok kıymetli mesai arkadaşlarım olan Milli Savunma Bakanlığı mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte yürünecek daha çok yolumuz, bu eşsiz vatanı ve güzel memleketimi taşıyacak daha çok hedefimiz var. Sizlerden aldığımız güven ve destek sayesinde faydalı, başarılı çalışmalar ortaya koyduk. Bugünden sonra da, aynı gayret ve azimle ülkemiz ve asil milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyor, destekleriniz, iyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ediyorum. Allaha emanet olun. Bayramınız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.