İskilip Sanayici ve İşadamları Derneği (İSİAD) Başkan Yardımcısı Fikret Kısar, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci'ye bir mektup yazarak görüş ve önerilerini dile getirdi.

Şehirde ve şehir dışında sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve basının belediyeye sahip çıkmasının takdire şayan olduğunu belirten Fikret Kısar, mektubunda şu görüşlere yer verdi:

GELİRLER KISITLI

"Gerek ülkemizde, gerekse belediyede yaşanan ekonomik sıkıntılardan İskilip Belediyesi'nin çalışamaz hale geldiğini internet sitenizden görmekteyiz. Belediyenin gelirleri su, ÇTV, emlak vergisi ile sınırlı olup iller Bankası ödemelerinde kesintiler var. Belediye'nin hizmet ve yatırım yapabilmesi için çözüm arsa üretip satabilmesidir.

ARSA ÜRETİP SATIN

Başkan Çizikci'ye önerimiz TOKİ'nin vazgeçtiği Mafadar arazisinin 1000 metrekarelik parseller yapılıp en fazla 2 katlı bahçeli tip proje üretip, her aileye en fazla bir tane satılıp, Çorum merkez Binevler'de olduğu gibi yeni bir mahalle hem de belediyeye kaynak üretilmesi. 3 yıl içinde evini yapmayanın arsası geri alınmak koşulu ile deprem bölgesi olan İskilip'e alternatif mahalle ve yeşil alan oluşmuş olacaktır. Şehir dışından arsa almak isteyen İskilipliler de yazın tatilini memleketinde yapıp, özlem giderip, ilçeye bir anlamda para girişi sağlanacaktır.

BİZ DESTEĞE HAZIRIZ

Hazır İskilip'te toplumsal mutabakat sağlanmışken hem de belediye personelinin burnu kanamadan önemli kaynak girişi sağlanacaktır.

STK'lar olarak bizler İskilip OSB başta olmak üzere sulu tarım, inanç ve doğa turizmi, sempozyum ve panellerle dün olduğu gibi bugün de elimizi taşın altına koymaya, İskilip Belediyesi'ne destek olmaya hazırız." (Haber Merkezi)