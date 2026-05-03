İskilipli iş insanı Salih Şerbetci, “Yaşayan Değerlerimiz” ödülüne layık görüldü. Uzun yıllar Ankara İskilipliler Derneği başkanlığı yapan Şerbetci, özellikle eğitime verdiği destek ve toplumsal katkılarıyla öne çıkıyor.

Ankara’daki hemşeri faaliyetleriyle dayanışma ve kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlayan Şerbetci, törende yaptığı konuşmada çalışmaların bireysel değil toplumsal sorumluluk olduğunu vurguladı.

Şerbetci, kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür etti.