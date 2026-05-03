Yenilmez Sanat Merkezi’nin hazırladığı “Firavunla Yüz Yüze” adlı tiyatro oyunu, Türkiye turnesi kapsamında Hitit Üniversitesi’nde sahnelendi.
Halkbank sponsorluğunda, Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat” eserinden ilhamla hazırlanan oyun, Ahmet Yenilmez ve Burak Alp Yenilmez tarafından sahneye taşındı. Gösterim, Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleşti.
Oyunda, bireyin vicdanı, özgürlük arayışı ve zulme karşı direniş temaları sahneye yansıtılırken, hologram tekniğiyle farklı coğrafyalara gönderme yapıldı.
Muhabir: Yüksel Basar