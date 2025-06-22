Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu’nun hazırladığı proje, Hitit Güneşi Kadın Girişimi Kooperatifi yürütücülüğünde hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda OKA, kadın girişimciliğine verdiği desteği bir adım öteye taşıyor.

E-ticaret adımlarının ardından şimdi hedef: e-ihracat.

OKA ile Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanan protokolle başlayan proje; eğitimler, danışmanlık ve dijital altyapı geliştirme destekleriyle kadınların üretimden pazarlamaya kadar her aşamada daha güçlü olmalarını hedefliyor.

Kadınların emeği büyürken, sosyal girişimcilik de yeni bir ivme kazanıyor.