Çorumlu öğrenciler, İrlanda’nın başkenti ve en büyük kenti Dublin’de Trinity College kütüphanesinde insanlığın hazinesi The Book of Kells’e tanıklık etti; James Joyce’un yaşayan edebi mirası eşliğinde şehrin sokaklarını keşfetti.

Mehmetçik Anadolu Lisesi, Erasmus+ KA210-SCH “Where Recycling Meets Podium: Eco-Fashion’s Creative Renaissance” projesi kapsamında 3 öğretmen ve 6 öğrenci ile Dublin’de unutulmaz bir hareketliliğe katıldı.

Bu hareketlilik, hem kültürel miras hem de sürdürülebilir moda alanında öğrencilere eşsiz deneyimler sundu.

Hareketliliğin en özel anlarından biri tarihi Trinity College kampüsünde gerçekleşti. Öğrenciler, bir profesörden İrlanda kültürü üzerine ders alarak farklı bir akademik atmosferi deneyimledi. Kampüsün etkileyici kütüphanesinde sergilenen dünyaca ünlü The Book of Kells, öğrenciler için unutulmaz bir miras yolculuğu oldu.

9. yüzyıldan günümüze ulaşan bu eser, yalnızca bir kitap değil; sanatın, inancın ve insan yaratıcılığının yaşayan sembolü olarak hafızalara kazındı.

Öğrenciler Dublin’i keşfederken, James Joyce’un satırları onlara eşlik etti. Ölümsüz eseri Ulysses’in geçtiği sokaklarda dolaşan gençler, şehri adeta bir edebiyat sahnesi olarak deneyimledi.

James Joyce’un Dublin’i, öğrenciler için kitaplardan taşarak yaşayan bir eser haline geldi.

Projenin ana teması olan geri dönüşüm, Dublin’de tekstil fabrikaları ziyaretleri ve atölyelerle canlandı.

Öğrenciler, atık kumaşların nasıl yeniden değerlendirildiğini gözlemledi ve eski kıyafetlerden yeni ürünler tasarladı.

Bu deneyim, sürdürülebilir moda bilincini artırırken yaratıcılıklarını da pekiştirdi.

Çorumlu gençler bu hareketlilik sayesinde sadece Avrupa’nın kültürel mirasını görmekle kalmadı, aynı zamanda ekolojik yaşam ve moda alanında yeni bakış açıları kazandı.

Dublin’de yaşanan bu yolculuk, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerinde ilham veren bir dönüm noktası oldu.