Ressam Bünyamin Ağbal, "Bünyamin Ağbal ile Toprak Renginde Zaman Ötesi" resim sergisini SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Bünyamin Ağbal, sergi açılışında yaptığı konuşmada "Zamanın Sessiz Tanıklarının", izleyiciyi Anadolu’nun kadim geçmişiyle çağdaş sanat arasında kurulan güçlü bir bellek yolculuğuna davet ettiğini söyledi.

Sergide yer alan eserlerde; tarih, mitoloji ve kültürel hafızayı, tuval üzerinde özgün bir plastik dil ile yeniden yorumladığını anlatan Ağbal, "Resimlerimde özellikle Hitit Uygarlığına ait semboller, figüratif anlatımlar ve mitolojik göndermeler ön plana çıkıyor.

Toprak, mavi ve turkuaz tonlarının hâkim olduğu renk paleti; zamanın katmanlarını, insanın doğayla ve geçmişle kurduğu ilişkiyi görünür kılıyor. Her bir eserim, geçmişin sessiz ama güçlü tanıklığını bugünün izleyicisine aktaran görsel bir anlatı niteliği taşımaktadır" dedi.

Öğretmenlik ve sanat eğitmenliği kimliğinin de etkisiyle, üretimlerinde yalnızca estetik bir arayış değil; kültürel süreklilik, bellek ve toplumsal sorumluluk duygusunun da ön planda yer aldığına değinen Ağbal, "Zamanın Sessiz Tanıkları", geçmişi romantize eden bir bakıştan ziyade; onu sorgulayan, yeniden okuyan ve çağdaş bir yorumla bugüne taşıyan bir sergi olarak dikkat çekiyor" dedi.

Ağbal, serginin, izleyicileri yalnızca resimlere bakmaya değil zamanın izlerini, toprağın hafızasını ve Anadolu’nun kadim anlatılarını düşünmeye davet eden güçlü bir sanat buluşması sunduğuna dikkat çekti.

Gaziantep kültür ve tarih deneyimi oldu

Eserlerini SANKO Sanat Galerisi ev sahipliğinde Gaziantepli sanatseverlerle buluşturmaktan duyduğu memnuniyete vurgu yapan Ağbal, "Gaziantep benim için sadece bir sergi şehri değil, aynı zamanda güçlü bir kültür ve tarih deneyimi oldu" diye konuştu.

Gaziantep’in zengin kültürel mirası, tarihi ve eşsiz güzellikleriyle özel bir şehir olduğuna değinen Ağbal, "Gaziantep’in tarih kokan sokaklarını keşfetmek, köklü kültürünü hissetmek ve dünyaca ünlü Gaziantep mutfağının eşsiz lezzetlerini tatmak benim için çok özel bir deneyim oldu. Çorum ve Gaziantep’in, Hitit uygarlığı dolayısıyla bağı ortak noktamız. Bu atmosfer içinde Hitit temalı eserlerimi sanatseverlerle buluşturmak da ayrı bir anlam taşıdı. Eserlerimi Gaziantepli sanatseverler ile buluşturan SANKO Sanat Galerisi Yönetimine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğretmen ressamlar Aysel Sayın ve Nurten Çatıkkaş, SANKO Holding‘in yayınladığı "Belkıs Zeugma ve Mozaikleri" isimli kitabı Bünyamin Ağbal’a takdim etti.

Sergi açılışına SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, SANKO Park AVM Genel Müdürü Sait Can Gizir, Amasya Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Korkut Şahin, Görsel Sanatlar Öğretmeni Erhan Çakır, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Hüseyin Yıldırım, Ressam Hasan Erdoğan ve sanatseverler katıldı.

"Bünyamin Ağbal ile Toprak Renginde Zaman Ötesi" resim sergisi SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisinde 3 Nisan 2026 tarihine kadar her gün 12.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek.