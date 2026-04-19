Gülistan Doku dosyasına ilişkin yürütülen soruşturmada, eski Tunceli Valisi Çorumlu Bülent Tekbıyıkoğlu’nun görev süresinde özel bir ekip kurarak gelen ihbarları topladığı, delil ve bilgileri adli mercilere ilettiği ortaya çıkarken süreçte yapılan gözaltı ve tutuklamalar dosyadaki gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı.

Sözcü’den Evren Demirdaş’ın haberine göre Terör örgütü PKK’nın kurucularına yönelik kentte düzenlenmek istenen anma programına izin vermediği gerekçesiyle merkeze çekilen eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nun, görev süresi boyunca Gülistan Doku dosyasının aydınlatılmasına yönelik özel bir çalışma yürüttüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre Tekbıyıkoğlu’nun 2023-2024 yılları arasındaki görev sürecinde, kamuoyunun yakından takip ettiği dosyanın aydınlatılması amacıyla özel bir ekip oluşturduğu, kendisine ulaşan ihbarları titizlikle değerlendirdiği ve elde edilen bilgi ile belgeleri gecikmeksizin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilettiği belirtildi. Sürecin, adli makamlarla koordineli şekilde yürütüldüğü ifade edildi.

İhbarlar değerlendirildi, deliller savcılığa iletildi

Soruşturma kapsamında Tekbıyıkoğlu’nun, gelen ihbarları tek tek incelettiği, emniyet birimleriyle yakın temas halinde çalıştığı ve sahadan elde edilen verilerin doğrudan dosyaya aktarılmasını sağladığı kaydedildi. Toplanan bilgi ve belgelerin, soruşturmanın seyrine etki edebilecek nitelikte olduğu öne sürüldü.

Soruşturmada gözaltılar ve tutuklamalar

Öte yandan Gülistan Doku dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada, “delil karartma” iddialarıyla hakkında işlem başlatılan ve görevden uzaklaştırılan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Elazığ’da gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen bazı isimler arasında, Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal A.’nın annesi Cemile Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven’in de bulunduğu, bu kişilerin savcılık sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.