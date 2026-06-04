Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü ve dernek üyesi muhtarlar Ankara’da bir dizi ziyarette bulundular.

Heyet Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya’yı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nde ise Çorum Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı’yı ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Yıldırım Külcü, köylerin sorunlarını aktardıklarını söyledi.

Görüşmelerde başta altyapı, sulama, içme suyu, yol, tarımsal destekler ve kırsal kalkınma konularının ele alındığını belirten Külcü, çözüm noktasında karşılıklı istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

HUBUBAT FİYATLARINI GÜNDEME GETİRDİLER

Ankara temaslarında çiftçileri yakından ilgilendiren hububat alım fiyatlarının da gündeme geldiğini kaydeden Külcü, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan fiyatların üreticilerin beklentilerinin altında kaldığını milletvekillerine ilettiklerini söyledi.

Külcü, artan girdi maliyetleri karşısında çiftçilerin daha yüksek bir fiyat beklentisi içerisinde olduğunu belirterek, üreticilerin taleplerinin ve yaşadığı sıkıntıları aktardıklarını ifade etti.