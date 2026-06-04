Çorum Belediye Meclisi Yeniden Refah Partili Meclis Üyesi Kadir Boruç, haziran ayı meclis toplantısında gündem dışı konuşmasının ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın kendisine yönelik kullandığı “Birkaç gün haber sitelerinde gözükürsünüz” ifadelerine tepki gösterdi.

Amaçlarının hiçbir zaman gündem olmak ya da siyasi prim elde etmek olmadığını kaydeden Kadir Boruç, “Bizler Çorum sokaklarında vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıyı birebir gören, dinleyen ve bu sorunları meclis kürsüsüne taşıyan halkın temsilcileriyiz. Ancak ne yazık ki vatandaşın geçim derdini konuştuğumuz bir ortamda verilen cevapların ciddiyetten uzak olması düşündürücüdür. Akşama kadar peşinde 2 tane kamera ile gezen Sayın Başkan’dan bu cümleyi duymak gerçekten gülünçtür. Her gün sosyal medya videolarıyla gündemde olmayı tercih eden bir anlayışın, vatandaşın sorunlarını dile getirenlere “reklam yapıyorsunuz” eleştirisi yöneltmesi samimi değildir” dedi.

Çorum Belediyesi’nin yalnızca Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinin 72 milyon 497 bin TL olduğu düşünüldüğünde, reklam ve tanıtım konusunda eleştiri yapılacaksa önce belediyenin kendi harcama kalemlerine bakılması gerektiğinin kaydeden Boruç, “Bizim gündemimiz, geçim sıkıntısı yaşayan emekliler, ay sonunu getirmekte zorlanan asgari ücretliler, sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerdir.

Emeklilere destek verilmesini istemek reklam değil, sosyal belediyeciliğin gereğidir. Dar gelirli vatandaşların yanında olunmasını talep etmek ise belediyelerin asli sorumluluğudur. Ne yazık ki Sayın Başkan’ın verdiği cevaplar, bir belediye başkanından ya da meclis başkanından beklenen ciddiyetten çok, sosyal medyada gündem olmaya çalışan bir fenomen tavrını yansıtmaktadır. Oysa vatandaş bizden polemik değil, çözüm beklemektedir. Biz bundan sonra da kişiler üzerinden değil; hizmet, sosyal destek ve vatandaşın öncelikleri üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Çorum Belediyesi’nin kaynaklarının daha fazla sosyal yardım, daha fazla vatandaş odaklı hizmet ve daha fazla dayanışma için kullanılmasını savunmayı sürdüreceğiz. Çünkü bizim tarafımız belli; biz reklamın değil, geçim mücadelesi veren vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.