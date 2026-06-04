Yozgat’ta kene tutunmasının ardından rahatsızlanan 15 yaşındaki çocuk, KKKA şüphesiyle kaldırıldığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Mehmet Akkaya ailesiyle gittiği piknik sonrası rahatsızlandı. Ailesi yüksek ateş şikayetiyle Sorgun Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Ankara’da yoğun bakımda tedavi altına alındı

Yatağında ölü bir kene bulununca KKKA şüphesi ile Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi memleketinde defnedildi

Hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuğun cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde toprağa verildi.