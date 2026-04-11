Çorumlu hemşehrimiz Ziraat Mühendisi Melih Basar, tarımda yılın tarım teknolojisini geliştirerek çiftçilerin hizmetine sundu.

Uzman veri bilimcileri tarafından yeni nesil akıllı tarım uygulaması recetemcepte ile geleneksel çiftçilik deneyimi modern yapay zekâ teknolojisiyle buluştu.

recetemcepte uygulamasının fikir sahibi Çorumlu Ziraat Mühendisi Melih Basar, uygulama ile amaçlarının yanlış ilaçlama ve gübreleme kaynaklı maliyetleri düşürmek, su kaynaklarını korumak ve birim alandan alınan verimi artırmak olduğunu söyledi.

TARLALAR BU UYGULAMA İLE ARTIK KONTROL ALTINDA

Uzman ziraat mühendisleri ve veri bilimciler tarafından geliştirilen algoritmalar ile tarlaların artık 7/24 kontrol altında olduğunu aktaran Basar; “Tarım ve doğa için geliştirdiğimiz uygulama da şimdilik, çiftçilerin aşırı su tüketimi, bilinçsiz gübre ve fazla ilaç kullanımının önüne geçiyoruz. Ayrıca yapay zekâ destekli uygulamamız, uzmanlarımızın onayı ile hastalık tespiti yapıp reçete tavsiyesinde bulunarak, aşırı ilaç kullanımın hem çevreye hem de ürünlere zararını önlüyor. Ekonomimize can veriyor.” dedi

Uygulama ile tarla konumunu alarak; yağış, kuraklık, don riski gibi iklim verilerinin bildirimlerinin çiftçilere ulaştığını kaydeden Basar; “Sadece çiftçi değil, tarım adına gönül vermiş herkesin, meslektaşların, kurumların ve özel sektör çalışanlarının da kullanabileceği değerli bir uygulama geliştirdik. 2026 yılı ve gelecek yılların tarım teknolojisi girişimi olmayı hedefliyoruz ve yatırımcıları davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı

CEP TELEFONLARINA ÜCRETSİZ İNDİRİLEBİLİYOR

Basar recetemcepte uygulamasının Android ve İOS mağazalarından telefonlara ücretsiz indirebileceğini sözlerine ekledi.

ÇİFTÇİLER UYGULAMAYA TAM NOT VERDİ

Uygulamayı kullanan bir üretici; Serada domatesleri kontrol ederken yapraklarda ve dallarda lekeler fark ettim. Uygulama ile fotoğrafını çektim. Hastalık bilgisi ve kullanacağım ilaç önerisini hemen gönderdiler. Muhteşem uygulama” dedi