Amasya Çevre Yolu, İstanbul-Tokat güzergâhını kullanan sürücüler için önemli zaman avantajı sağlıyor.

11,3 kilometrelik yol sayesinde şehir geçiş süresi 30 dakikadan 7-8 dakikaya indi.

Karadeniz ulaşım ağının önemli noktalarından biri olan Amasya Çevre Yolu, İstanbul’dan Tokat’a seyahat eden sürücüler için zaman kazandıran önemli bir ulaşım alternatifi oldu.

11,3 kilometrelik çevre yolu, Amasya şehir merkezindeki yoğunluğu azaltarak transit geçişleri hızlandırdı.

Daha önce yaklaşık 30 dakika süren şehir geçişi, yeni yol sayesinde 7-8 dakikaya kadar düştü.