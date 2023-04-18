FATİH BATTAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Çorum'un Uğurludağ ilçesine yapılan 158 konut ve 3 iş yeri tamamlandı.

Yapımına 2020 yılında başlanan TOKİ konutları 3 yılda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeye başladı.

Modern yatay mimari olarak inşa edilen TOKİ konutları Uğurludağ halkı tarafından tam not alırken, ilçe sakinleri konutların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun ise TOKİ Konutları'nı ziyaret ederek eksik kalan yerlerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.