Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Belediyesi 1 tır şoförü, 1 greyder operatörü, 2 iş makinesi operatörü, 1 peyzaj mimarı ve 2 temizlik işçisi olmak üzere 7 kişi alacak.
İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre daimi olarak çalışacak 7 kişi için başvurular bugün başladı, yarın sona erecek.
Başvurular Sungurlu Belediyesi Hizmet Binası'na yapılacak.
Başvuru şartları ise şu şekilde açıklandı;
-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
-Erkek Aday aranmaktadır.
-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
-Görevini yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.
-Mesleki belgelere sahip olmak
-İş makinesi operatörlüğü için CE ehliyete sahip olmak
-Peyzaj mimarı için üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak
-Temizlik işçisi için Sungurlu'da ikamet ediyor olmak