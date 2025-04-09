Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Belediyesi 1 tır şoförü, 1 greyder operatörü, 2 iş makinesi operatörü, 1 peyzaj mimarı ve 2 temizlik işçisi olmak üzere 7 kişi alacak.

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre daimi olarak çalışacak 7 kişi için başvurular bugün başladı, yarın sona erecek.

Başvurular Sungurlu Belediyesi Hizmet Binası'na yapılacak.

Başvuru şartları ise şu şekilde açıklandı;

-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

-Erkek Aday aranmaktadır.

-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

-Görevini yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

-Mesleki belgelere sahip olmak

-İş makinesi operatörlüğü için CE ehliyete sahip olmak

-Peyzaj mimarı için üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak

-Temizlik işçisi için Sungurlu'da ikamet ediyor olmak