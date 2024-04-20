Türkiye'nin lezzet duraklarından Çorum, Çatalaşı Çorbası ile sofraların baş tacı olmaya devam ediyor.

Yeşil mercimek, kırık yarma ve kuru soğan gibi malzemelerle hazırlanan bu çorba, Çorumluların ve ziyaretçilerin favorisi.

Çorum, zengin tarihini ve kültürünü yansıtan yöresel lezzetleri ile tanınıyor. Bu lezzetler arasında Çatalaşı Çorbası öne çıkan, geleneksel bir Çorum yemeği. Çorum Valiliği, bu eşsiz çorbanın tarifini ve kültürel önemini vurgulayarak, bölgenin gastronomi turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Çorum’un geleneksel yemekleri arasında yer alan Çatalaşı çorbası, sofraların baş tacı olmayı sürdürüyor.

Çorum’a has lezzetleri tanıtan Çorum Valiliği, şimdi de Çatalaşı çorbasına dikkati çekti.

Valilik, şu bilgileri aktardı:

“Geleneksel bir Çorum yemeği olan Çatalaşı Çorbası, Çorum merkezde ve merkeze yakın ilçelerde yapılır. Çorba yapımında kullanılan malzemeler; yeşil mercimek, kırık yarma, kuru soğan, tereyağı, kırmızı biber ve nanedir. Yanında turşu, çökelekli dürüm ve yeşil soğanla servis edilir.”

Çatal Aşı Çorbası Tarifi

Malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı yarma (kırık)

1 adet soğan (kuru)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı biber (tkırmızı toz)

1 çay kaşığı nane

6 su bardağı su

Çatal Aşı Çorbası Nasıl Yapılır?

Tencereye yağ konulur. Soğanlar ince ince kıyılır. Pempeleşinceye kadar kavrulur. Nane, biber ilave edilir. 3 su bardağı su konulup, kaynamaya başlayınca mercimek ilave edilir. 20 dakika kaynayınca 3 bardak sıcak su ilave edilip, yarma eklenir. 20 dakika kadar kaynatıldıktan sonra tuzu eklenir. Ateşi kısılır. 10 dakika kadar kaynadıktan sonra servise hazırdır.