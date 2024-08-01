Çorum'un en büyük ilçesi konusunda yıllardır Sungurlu ile Osmancık arasındaki rekabet sürüyor.

Nüfus bakımından Osmancık ilçe merkezi daha kalabalık olduğu iddia edilirken, Sungurlu halkı ise Çorum'un büyük ilçesinin kendileri olduğunu belirtiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Sungurlu merkez 31 bin 031, köyler dahil toplam 49 bin 086 nüfusa sahip.

Osmancık ise merkez 29 bin 757, köyler dahil birlikte nüfus 43 bin 388.

İki ilçe arasındaki rekabette Sungurlu geçtiğimiz yıllarda kan kaybetse de Savunma Organize Sanayi Bölgesi ile yeniden atağa geçti.

Sungurlu'ya yeni yatırımların gelmesi ve ilçede yapılacak kentsel dönüşümle ilçenin daha da büyümesi bekleniyor.

Osmancık halkı da ilçenin gelişmesi için yeni yatırımlar bekliyor.