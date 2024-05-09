Çorum’da güzelliği ile kendisine hayran bırakan, merkeze sadece 40 kilometre uzaklıkta olan Budakören Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor.

Merkeze bağlı Budakören köyü sınırları içerisinde yer alan Budakören Şelalesi güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Sarp kayalıklar arasından vadiye dökülen şelale, ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunuyor. Her mevsim güzelliğiyle dikkat çeken Budakören Şelalesi, temiz doğası ve yeşil görüntüsüyle keşfedilmeyi bekliyor.

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsa Sarı, 2 yıl önce farklı açılardan şelaleyi havadan görüntülemişti.