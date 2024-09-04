AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek hastanedeki mevcut durum ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Milletvekili Ahlatcı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Sinan Zehir ile bir araya gelerek hastanenin işleyişi, sağlık hizmetleri ve karşılaşılan zorluklar hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Ahlatcı, hastanenin sağlık alanındaki önemli rolüne vurgu yaparak, vatandaşların sağlığını ön planda tutan bir sağlık hizmeti sunulmasının önemine dikkat çekti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Vatandaşların sağlığı, memnuniyeti ve mutluluğunun öncelikli hedefler olduğuna işaret eden Ahlatcı, "Hastanemizin sağlık çalışanları, özverili ve fedakâr bir şekilde görevlerini yerine getiriyor. Bu çabalarının takdire şayan olduğunu düşünüyor ve kendilerine teşekkür ediyorum.

Bu ziyaret, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma ve vatandaş memnuniyetini yükseltme yönündeki çalışmalarımızın bir parçasıdır" dedi.

HASTALARI ZİYARET ETTİ

Ahlatcı, hastaları tek tek ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.