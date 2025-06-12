Kargı Belediyesi, Abdullah Yaylası’nda mülkiyeti kendisine ait betonarme binanın tadilatı ve çevre düzenlemesi için ihaleye çıkıyor.

Proje kapsamında bina yenilenecek, çevre düzenlemesi yapılacak ve 4 adet kamelya inşa edilecek. 25 Haziran 2025’te yapılacak ihalenin ardından çalışmalar 90 iş günü içinde tamamlanacak.

Mülkiyeti Kargı Belediyesine ait bulunan betonarme binanın tadilat ve çevre düzenlemesi işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19.cu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhale ile ilgili teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale kapsamında Abdullah Yaylası’nda bulunan mevcut betonarme binanın projesine göre tadilatı, çevre düzenlemesi ve 4 adet kamelya yapılacak.

Projenin yer tesliminden sonra 90 iş günü içerisinde bitirilmesi isteniyor. Söz konusu projeyle ilgili ihale 25 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da Kargı Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.