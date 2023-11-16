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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Zekeriya Coştu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıcal'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Coştu; "Çorum, dijital dünya ve dijital birliğin devrinde yolcu olacak gelişmelerde ülkemizin geleceğini sırtlayacak sahip olduğu bir birikimimiz ve alt yapımız mevcuttur." dedi

Çorum’un iş dünyası teknolojiyle birleşimi bugünün ve gelecek vizyonunu daha da güçlendireceğini aktaran Coştu; "Anadolu’nun teknoloji ve bilişim günlerini belirleyecek, geleceği bugünden görecek sektöre vizyon, strateji ve yol haritasını oluşturacak bu etkinliğin Çorumumuza ve ülkemize bir çok alanda katkı sunacağını ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Hep birlikte Çorum’a değer katmak için çaba göstereceklerini dile getiren Bakan Yardımcısı Coştu; "Çorum’u doya doya yaşayamayan insanlar memleketine ayrı bir özlem duyarlar. Bu nedenle Çorum benim için ayrı bir yere sahip. Her ne kadar bakanlık olarak faaliyet alanımız tüm ülke genelini kapsasa da yerelde de bireysel olarak katkı sağlamak gibi boynumuzun borcu var. Bu milletin ferdi olmanın, bu milletin değerleri ile hemhal olmayı ve bunları benimsemeyi, içselleştirmeyi gerektirdiğini düşünüyorum. Bugün de bir arada bulunmuş olmamızın bu şükrü eda ettiğimiz anlamına geldiği kanaatindeyim. Bu vatanda kök salmış olmanın, bu vatandan istifade etmiş olmanın, bu vatandan, bu topraklardan, bu memleketten rızıklanmış olmanın şükrünün de tekrar bu vatana, bu topraklara değer üretmek olduğu kanaatindeyim. Her ferdin, her vatan evladının, esnafından çiftçisine, öğrencisinden emeklisine bu ülke için bir değer üretmesi gerektiği kanaatindeyim. Çorum için herkes güzel bir gayret içerisine girmiş. Bu birlikteliği görmek bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı. Bizler de hep birlikte Çorum’a değer katmak için çaba göstereceğiz. Şehrimize önemli katkıları olan Çorum Ticaret ve Sanayi Başkanımız Çetin Başaranhıncal’a ilgi, alaka ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim.” şeklinde konuştu

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSO Başkanı Çetin Başaranhıcal ise; "Bir ülkenin kalkınmasının en önemli unsurları yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olduğu yeni nesil dünyada bilişimin önemi inkar edilemez bir gerçektir. Günümüzde dijital çağın getirdiği büyük dönüşüm işletmelerin rekabet gücünü artırma, optimize etme ve yeni fırsatlar oluşturma konusunda muazzam bir potansiyel sunmaktadır. Sürdürülebilirliğin sağlanmasının yanı sıra bölgemizin ve ülkemizin her zamankinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasının ticari hayatın devamlılığına bağlı olduğunun farkındayız. Hepimizin derdi bu topraklarda yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmaktır. Teknolojinin bu kadar hızlı ve yaygın bir şekilde değiştiği bir ortamda da hepimizin bir şeyler yapması ve gerisinde kalmaması gerekiyor." diye konuştu